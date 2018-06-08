Овечкин катается по льду с Кубком Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

Первым игроком, получившим в руки Кубок Стэнли, стал капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Овечкин – первый русский капитан клуба НХЛ, который поднял над головой главный трофей лиги.

Видео можно посмотреть на сайте Национальной хоккейной лиги.