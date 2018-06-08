Ларс Эллер — первый датчанин в истории, ставший обладателем Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

Решающую шайбу в пятом матче серии записал на свой счёт датский нападающий «Кэпиталз» Ларс Эллер. Стоит отметить, что Эллер стал первым в истории датчанином, которому удалось выиграть Кубок Стэнли.

В нынешнем розыгрыше плей-офф форвард записал на свой счёт 17 (7+10) баллов за результативность.

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