Овечкин вручил Кубок Стэнли легендарному голкиперу «Вашингтона» Олафу Колцигу

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

Первым игроком, получившим в руки Кубок Стэнли, стал капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Овечкин – первый русский капитан клуба НХЛ, который поднял над головой главный трофей лиги. После совершения круга почёта игроками российский нападающий вручил Кубок Стэнли легендарному голкиперу «Вашингтона» Олафу Колцигу. Немецкий вратарь защищал ворота «Кэпс» на протяжении 15 сезонов, а в настоящий момент является тренером по развитию игроков «столичной» команды.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Пьерра ЛеБрюна.