Овечкин – первый чемпион за 37 лет, ставший лучшим снайпером «регулярки» и ПО

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первым игроком за 37 лет, совместившим победу в Кубке Стэнли, а также звания лучшего снайпера «регулярки» и плей-офф.

В регулярном чемпионате он забил 49 голов, выиграв «Морис Ришар Трофи», а в плей-офф – 15, установив новый клубный рекорд «Вашингтона». До него в последний раз такое удавалось форварду «Нью-Йорк Айлендерс» Майку Босси в 1981 году.