Овечкин передал Кубок Стэнли Бекстрёму, они играют вместе c 2007 года

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли. Этот успех стал первым для команды из столицы США, вступившей в НХЛ в 1974 году.

Александр Овечкин первым совершил круг почёта с трофеем на правах капитана клуба. Российский нападающий передал кубок Никласу Бекстрёму, с которым они вместе играют с 2007 года. Овечкин и Бекстрём играли в одной команде даже во время локаута в НХЛ. Этой командой было московское «Динамо».

Следом кубок получали Брукс Орпик, Мэтт Нисканен, Ти Джей Оши, Джей Бигл, Джон Карлсон, Брэйден Холтби, Ларс Эллер, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Том Уилсон, Андре Бураковски, Михал Кемпны, Деванте Смит-Пелли, Бретт Коннолли, Якуб Врана, Алекс Чиассон, Филипп Грубауэр, Чандлер Стивенсон, Кристиан Юус, Трэвис Бойд, Якуб Ержабек, Финикс Копли и Шейн Герсич.