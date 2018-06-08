Душ из шампанского для главного тренера «Вашингтона» Барри Тротца

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли. Этот успех стал первым для команды из столицы США, вступившей в НХЛ в 1974 году.

Канадский специалист впервые за 19 лет тренерской карьеры пробился в финал плей-офф. После долгожданной победы игроки «столичной» команды устроили своему наставнику праздничный душ из шампанского.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».