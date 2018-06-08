«Твиттер» «Питтсбурга»: пришло время передать эстафету

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли. Этот успех стал первым для команды из столицы США, вступившей в НХЛ в 1974 году.

Официальный «твиттер» «Питтсбург Пингвинз» поздравил заклятого соперника с победой.

«После 726 дней в статусе обладателя Кубка Стэнли пришлось время передать эстафету. Поздравления «Вашингтону» с заслуженным триумфом», — написано в «твиттере» «Питтсбурга».