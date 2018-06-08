Кузнецов: для Овечкина эта победа — особый, эмоциональный момент

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли-2018.

«После финальной сирены я ожидал каких-то сумасшедших эмоций, но почувствовал опустошение. Я мечтал о Кубке Стэнли, хотел показать его друзьям и семье. Это невероятно, но в первые минуты после победы просто невозможно ничего говорить. Что касается моей успешной игры в плей-офф, то очень нетрудно хорошо действовать, когда вся пятёрка играет в хоккей. Когда все делятся шайбой и играют друг на друга, а не поступают эгоистично, то не так трудно создавать хорошие моменты. Что касается Овечкина, то для него эта победа — особенный момент, очень эмоциональный», — приводит слова Кузнецова Washington Post.