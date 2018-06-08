Орлов: долго шли к титулу, спасибо всем за поддержку, мы счастливы

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов сразу после исторической победы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года над «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии) поделился своим счастьем.

«Дорогие болельщики! Хочу поздравить всех, кто за нас болел и переживал. Мы очень долго шли к этому титулу. Кому-то понадобилось 12 лет, кому-то один год, но это неважно. Мы были единой дружной командой. Мы счастливы! Спасибо всем, кто смотрел. Сейчас очень много эмоций!», – сказал Орлов.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» агентства Шуми Бабаева.

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