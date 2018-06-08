Флёри извинился перед фанатами «Вегаса» после поражения в финале Кубка Стэнли

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поблагодарил болельщиков клуба после поражения своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли-2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вегас» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-4).

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку по ходу нынешнего сезона. Извините, что не смогли привезти трофей домой», — сказал Флёри после матча.

Напомним, «Вегас» стал третьей командой в истории Национальной хоккейной лиги, которой удалось выйти в финал в свой дебютный сезон.