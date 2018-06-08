Холтби: теперь Овечкин знает, что один игрок — это ещё не вся команда

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли-2018 и оценил вклад капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Ощущения после победы просто потрясающие. Здорово наблюдать за моими партнёрами по команде, мы были все вместе, работали единым целым. Я горжусь ими. В начале плей-офф у нас были напряжённые моменты, я начал плей-офф на скамейке запасных. Но я профессионал и работаю на команду, я счастлив играть в НХЛ и приносить пользу.

Что касается Овечкина, то он понял, что лига изменилась. Он тоже изменился. Для всех нас это было потрясающе. Он — как и все мы, а мы следуем за ним. Теперь он знает, что один игрок — это ещё не вся команда», — приводит слова Холтби Washington Post.