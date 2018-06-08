Галлан: «Вашингтон» играл отлично, они заслужили Кубок Стэнли

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан после поражения в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-4 в серии) поделился своим разочарованием.

«Конечно, сейчас я расстроен. Мы очень старались, мы приложили много усилий, но победить нам не удалось. «Вашингтон» играл отлично. Они заслужили Кубок Стэнли», — цитирует Галлана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Вегас» проводил дебютный сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате подопечные Галлана заняли третье место в Западной конференции.

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