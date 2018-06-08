Игроки «Вашингтона» поют песню Queеn «Мы чемпионы»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли. Этот успех стал первым для команды из столицы США, вступившей в НХЛ в 1974 году.

В командной раздевалке после матча игроки «Вашингтона» исполнили знаменитую песню британской рок-группы Queеn «Мы чемпионы».

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

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