Игроки «Вашингтона» поют песню Queеn «Мы чемпионы»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли. Этот успех стал первым для команды из столицы США, вступившей в НХЛ в 1974 году.
В командной раздевалке после матча игроки «Вашингтона» исполнили знаменитую песню британской рок-группы Queеn «Мы чемпионы».
Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
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Овечкин с Кубком Стэнли. На это можно смотреть вечно
Он ждал этого всю свою карьеру.