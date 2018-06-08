Флёри: Овечкин стучал по моим щиткам на протяжении всего финала

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал инцидент с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным на предматчевой раскатке перед стартом пятого матча финала Кубка Стэнли — 2018. Во время раскатки россиянин ударил вратаря соперников клюшкой по щиткам, что очень не понравилось Флёри. Через несколько минут он сделал ответный жест, также ударив Овечкина клюшкой.

«Овечкин делал подобное перед каждым матчем финальной серии. Сегодня я не стерпел, это было уже чересчур. После матча мы с ним это не обсуждали. Я просто пожал ему руку и поздравил с победой», — приводит слова Флёри обозреватель HockeyBuzz Шэн Пен.