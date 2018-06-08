Нисканен: мы превратились в толпу десятилеток и как будто вернулись в детство

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен после исторической победы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года над «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии) поделился своим счастьем.

«Мы как будто снова вернулись в детство. Превратились в толпу десятилеток, которые выиграли свой первый хоккейный турнир. Просто невероятно!» — цитирует Нисканена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

31-летний американский защитник на протяжении долгих лет является ведущим защитником НХЛ, однако победа в Кубке Стэнли — 2018 стала для уроженца Виргинии первым большим титулом в профессиональной карьере.

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