Александр Овечкин поцеловал Кубок Стэнли и поблагодарил Вегас

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

Александр Овечкин первым совершил круг почёта с трофеем на правах капитана клуба. Перед уходом в раздевалку российский нападающий, обернувшись к журналистам, поцеловал Кубок Стэнли и произнёс: «Спасибо, Вегас».

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.

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