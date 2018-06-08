Маклеллан: Кузнецов контролировал ход игр, а его бойцовские качества потрясающие

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан после исторической победы в пятом матче финала Кубка Стэнли 2018 года над «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии) прокомментировал игру лучшего бомбардира минувшего плей-офф Евгения Кузнецова.

«В плей-офф он поднял игру на новый уровень. Он был одним из наших лучших игроков. Он контролировал ход игр, а его бойцовские качества были потрясающими. Думаю, что борьба между ним и Овечкиным за «Конн Смайт» была равной, но сегодня Ови вырвал победу», — цитирует Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, российский нападающий получил травму руки по ходу финальной серии, однако доиграл плей-офф до конца.