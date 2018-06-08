Овечкин: просил помощи у бога, Кубок Стэнли означает для меня всё

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли-2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1).

«Я просил помощи сверху. У бога, у родных. Чтобы мы могли завершить эту тяжёлую серию и выиграть кубок. Что дальше? Дальше будем праздновать. Пойду к моим братьям и буду отдыхать, наслаждаться и получать удовольствие. Чувствую себя почти как во сне. Это был долгий и трудный сезон. Мы так тяжело трудились, столько всего превозмогли за эти годы.

Это означает для меня всё. Мы ждали этого момента долгое, очень долгое время. Я ждал его с первого дня. И я счастлив, что оказался связан с этой организацией и провел в ней все эти 13 или 14 лет. Мы пережили много тяжелых времён, но теперь едем домой к нашим родным, к нашим болельщикам. Я сейчас невероятно взволнован и мне сложно говорить», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.