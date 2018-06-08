Бекстрём: было здорово разделить с Овечкиным этот момент, потрясающее чувство

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём после исторической победы в пятом матче финала Кубка Стэнли 2018 года над «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии) прокомментировал тот факт, что он получил в свои руки заветный трофей лично от капитана «столичной» команды Александра Овечкина.

«Это потрясающе, просто облегчение. Мы стояли там, смотрели и кричали друг на друга. Это было самое лучшее чувство. Мы так этому рады. Он мне сразу сказал, что передаст Кубок. Было здорово разделить с ним этот момент», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL Public Relations.

Овечкин и Бекстрём играли в одной команде даже во время локаута в НХЛ. Этой командой было московское «Динамо».