Кузнецов — о победе в финале Кубка Стэнли: хочется открыть баночку пива

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли — 2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1).

«Я счастлив, что сезон завершился на такой ноте. Уже хочется побыстрее раздеться и открыть баночку пива. Игра шла равная, преимущество переходило из рук в руки. Но у нас была уверенность, что мы сравняем счёт. Нужно было дождаться момента. И у нас получилось сделать всё, что мы планировали», — цитирует Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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