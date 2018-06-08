Орлов: думаю, в России сейчас все с ума сходят, всё происходящее — словно сказка

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли-2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1).

«Я заранее этот момент не представлял, хотя в голове крутилось очень много мыслей. Выиграть сегодня хотелось очень сильно. Это же Кубок Стэнли, приз, к которому стремятся все хоккеисты. В нас никто не верил, но мы доказали, что у нас хорошая команда. Мы друг в друга верили, работали друг на друга. Спасибо всем болельщикам и родным. Это невероятное ощущение. Думаю, что в России сейчас тоже все с ума сходят. Наконец-то Саша выиграл Кубок, наконец-то это сделал «Вашингтон»! Мы будем праздновать по-максимуму. Думаю, что мы можем себе это позволить.

Эмоции Ови? Конечно, его эмоции можно понять. Это дорогого стоит. Всё происходящее — словно сказка. Лучше и быть не может», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.