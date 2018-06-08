Жена Овечкина: мы сделали это, мой герой

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

После завершения матча жена капитана «столичной» команды Александра Овечкина Анастасия поздравила своего мужа с долгожданной победой.

«Мы сделали это, мой герой», — написала Овечкина в своём «инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Овечкиной (Шубской).

Напомним, сегодня, 8 июня, стало известно, что чета Овечкиных ждёт первенца.