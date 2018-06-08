Тротц: после 0-2 с «Коламбусом» Овечкин сказал, что мы вместе выиграем кубок

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после исторической победы над «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии) в финальной серии Кубка Стэнли 2018 года вспомнил о разговоре с капитаном «столичной» команды Александром Овечкиным. Беседа Тротца и Овечкина состоялась на самом старте плей-офф, когда «Кэпиталз» «горели» 0-2 в серии первого раунда с «Коламбус Блю Джекетс».

«После того, как мы проиграли «Коламбусу» второй матч, я говорил с Овечкиным. Мы сказали, что выиграем следующий матч, а потом вместе выиграем Кубок Стэнли», — цитирует Тротца журналист Пьер ЛеБрюн.

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