Автор победного гола Ларс Эллер передаст свою клюшку в Зал славы

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые завоевали Кубок Стэнли.

Исторический гол записал на свой счёт датский нападающий Ларс Эллер. После матча в разговоре с журналистом Дэном Розеном Эллер сообщил, что передаст свою клюшку в Зал славы, но для этого ему сначала нужно её найти.

Видео «золотого» гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»