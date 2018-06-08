Когда Александр Овечкин выиграет второй Кубок Стэнли?

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первым игроком за 37 лет, совместившим победу в Кубке Стэнли, а также звания лучшего снайпера «регулярки» и плей-офф. Российский форвард стал самым ценным игроком нынешнего плей-офф.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Когда Овечкин выиграет второй Кубок Стэнли?

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.