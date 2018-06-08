Флёри: сейчас у «Вегаса» только грусть, не каждый год выпадает такая возможность

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри после поражения в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-4 в серии) поделился своей грустью.

«Это был хороший сезон. Теперь нужно несколько дней, чтобы прийти в себя, переварить случившееся и настроиться на следующий сезон. Когда ты вплотную приближаешься к Кубку Стэнли и упускаешь свой шанс, это очень разочаровывает. Такие возможности случаются не каждый год в карьере.

А в целом мы играли против прекрасной команды с сильным большинством. У «Вашингтона» много мастеров в составе, которые отлично создают голевые моменты, улетают в отрыв.

После матча в нашей раздевалке было весьма тихо. Никто не обсуждал игру. Все-таки нам нужно немного времени, чтобы понять, что мы совершили. Сейчас у нас только одно чувство – грусть из-за поражения. Но мы дошли до финала, и многие люди в Лас-Вегасе заболели хоккеем. Они любят нас, подбадривают, и мы чувствуем эту колоссальную поддержку», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ.