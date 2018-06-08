Марков: Овечкин бился, как танк, и играл с горящими глазами

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков прокомментировал преображение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в минувшем сезоне.

«За кого болел в финале? Конечно, за российских ребят из «Вашингтона». Я, кстати, летал туда на один из матчей с «Тампа-Бэй Лайтнинг». По ходу сезона вообще не видел ни одного матча НХЛ по телевизору. Захотелось слетать, почувствовать эту атмосферу. Я даже не помню, когда в последний раз хоккей смотрел с трибуны.

Что изменилось в «Вашингтоне»? На мой взгляд, они разозлись на самих себя из-за того, что долгое время не могли пройти второй раунд. Часто попадали на «Питтсбург Пингвинз» и проигрывали.

Овечкин? Он полностью отдаётся и бьётся. Как танк, всех крушил, бил. Он сейчас играл с горящими глазами. Не знаю, как это объяснить, но он сейчас по-настоящему был голодный и хотел побеждать», — цитирует Маркова «Спорт Бизнес Online».