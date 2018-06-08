Смит-Пелли: я всего лишь пытаюсь играть свою роль — сегодня мне это удалось

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли-2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии).

«Мы через многое прошли по ходу этого года, проигрывали и сомневались, а на самом-то деле нужно просто играть и смотреть, что будет дальше. Это именно то, что мы делали. Мы продолжали работать, идти вперёд, и оказались за эту работу вознаграждены

Каждая игра очень важна. Я всего лишь пытаюсь сыграть свою роль, и сегодня мне это удалось. Я думаю, что для любой команды, которая брала Кубок Стэнли, была важна игра двух нижних звеньев, которые влияют на общий результат», — цитирует Смит-Пелли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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