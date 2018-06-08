Фетисов: Овечкин выиграл один из двух трофеев для вступления в элитный клуб

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли—2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии).

«Овечкин? Напряжение внутреннее у него отпало. Я свой первый Кубок Стэнли вообще в 39 лет выиграл. Приходится терпеть и верить. Тут важна ещё и поддержка семьи, друзей. Очень рад за Сашу Овечкина!

Что важнее — Кубок Стэнли или Олимпиада? У него надо спросить, что важнее. Один из двух трофеев, чтобы ему войти в элитный клуб, уже выигран. Терпения ему до следующей Олимпиады и стать олимпийским чемпионом, как его мама. Будем болеть за него, молодец, настоящий мужик», — сказал Фетисов.