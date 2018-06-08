Тротц хранил бутылку шампанского 22 года, чтобы открыть, когда выиграет кубок

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

Главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц рассказал, что хранил бутылку шампанского, которую ему подарил бывший начальник, 22 года, чтобы открыть в день победы в Кубке Стэнли.

«Мне без разницы, как шампанское будет пахнуть. Мне всё равно понравится этот вкус. Я собираюсь выпить её», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Бутылку шампанского Тротцу подарил в 1996 году Томас Эбрайт, на тот момент владелец клуба «Портленд» из АХЛ. В том году Тротц довёл команду до седьмого матча Кубка Колдера, где уступил «Рочестеру». Канадский специалист впервые за 19 лет тренерской карьеры пробился в финал плей-офф. Ранее команды Тротца никогда не проходили дальше второго раунда плей-офф.