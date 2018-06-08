Житник: пришло время Ковальчуку выиграть Кубок Стэнли с «Айлендерс»

Олимпийский чемпион Алексей Житник после победы «Вашингтон Кэпиталз» в финале Кубка Стэнли 2018 года сказал, что пришло время новых красивых сюжетов.

«Думаю, нужно находить новые красивые сюжеты. Например, приходит время Илье Ковальчуку завоевать Кубок Стэнли и войти в «Тройной золотой клуб».

Ламорелло в «Нью-Йорк Айлендерс» — шанс для Ковальчука? Да, это вариант, особенно после того, как накануне был уволен генеральный менеджер Гарт Сноу. Учитывая историю Ламорелло, Ковальчука можно здесь ждать, хотя пока в местных СМИ называются другие фамилии. Кстати, в своё время именно Сноу едва ли не первым обменом в своей карьере отправил меня из «Айлендерс» в «Атланту Трэшерз», как раз к Ковальчуку.

В принципе в НХЛ взять Кубок Стэнли может любая команда, пример «Вегаса» здесь самый наглядный, так что кубковый потенциал у «островитян» есть», — цитирует Житника Russia-Hockey.