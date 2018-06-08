Фетисов: Овечкин – настоящий мужик, он не сравним ни с кем

Двукратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов прокомментировал победу капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Кубке Стэнли.

«Поздравляю Овечкина. Александр – настоящий мужик, он терпел столько времени. Много скептиков было вокруг, но он проявил терпение. Поздравляю его и всю его семью. Она была с ним вместе, это немаловажный фактор. Неправильно говорить, что один человек может выиграть Кубок Стэнли, это нереально. Наши соотечественники Кузнецов и Орлов играли с ним вместе, и у Кузнецова турнир получился не хуже. Команда выиграла, и это главное. В историю Кубка Стэнли попадают не личности, а команды. Поздравляю Овечкина, он – молодец.

Можно ли сравнить Александра по влиянию на хоккей с Гретцки, Лемье и Кросби? У каждого игрока своя история. Овечкин попал в пантеон игроков, которые выиграли Кубок Стэнли, и их достаточно много. Он не сравним ни с кем, у него свой почерк. Желаю Овечкину, чтобы он не потерял этой жажды выходить и забивать в каждой игре», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.