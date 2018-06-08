Леонсис об Овечкине: это по-американски — подняться на самый верх после падения

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли—2018 и оценил вклад капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Я ему говорил, что это будет нелегко. Нужно было просто продолжать верить, и я им безумно горжусь. За его верность, за желание делать для команды и для болельщиков всё возможное. Я всегда верил, что ничто не сплачивает город сильнее, чем победа спортивной команды. Вы видели, как он играл, как готовился. Как много он вложил в команду. Я об этом мечтал. Он очень уверенный в себе человек, поэтому и я всегда так в него верил. Это очень по-американски — подняться на самый верх после того, как упал. Алекс прошёл через все три акта пьесы. Первый акт — пришёл ниоткуда и стал знаменитым. Второй акт — падение. Людям нравится об этом писать. Третий — это камбэк. Теперь у него есть кубок, и теперь он уж точно войдёт в историю как один из величайших лидеров и игроков всех времён», — цитирует Леонсиса официальный сайт НХЛ.