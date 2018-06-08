Давыдов: надеюсь, что Овечкин ещё сыграет за «Динамо», надежда умирает последней

Трёхкратный олимпийский чемпион, прославленный динамовец Виталий Давыдов поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли и выразил надежду, что главный воспитанник московского «Динамо» в XXI веке ещё сыграет за родной клуб.

«Во-первых, хочу поздравить всю команду, всё руководство клуба «Вашингтон Кэпиталз» с победой в Кубке Стэнли. Лично поздравляю Сашу Овечкина. Учитывая, что он является нашим динамовским воспитанником, его победа радует вдвойне. Самое главное, чтобы Саша продолжал свою спортивную деятельность именно в таком же духе.

Пресса уже давно причислила Овечкина к когорте великих хоккеистов. Но так считают не только представители СМИ. Я думаю, что он для всех нас является великим игроком. Надеемся, что когда-нибудь Овечкин ещё сыграет за родное «Динамо», наденет на себя динамовский свитер. Надежда ведь всегда умирает последней», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.