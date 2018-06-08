Трамп: Овечкин показал выдающуюся игру, он настоящая суперзвезда

Президент США Дональд Трамп прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли—2018 и оценил вклад капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Поздравляю «Вашингтон Кэпиталз» c отличной игрой и победой в Кубке Стэнли. Алекс Овечкин, капитан команды, показал выдающуюся игру. Он настоящая суперзвезда. Потрясающее время», — написал Трамп в своём «твиттере».

Этот успех стал первым для команды из столицы США, вступившей в НХЛ в 1974 году. «Столичные» впервые за 20 лет вышли в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги. В последний раз это случалось в сезоне-1997/98. Тогда «Вашингтон» всухую проиграл финальную серию «Детройт Ред Уингз» — 0-4.