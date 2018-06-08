Овечкин — о «Конн Смайт Трофи»: мне просто посчастливилось взять этот приз

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал получение приза самому ценному игроку плей-офф.

«Кузи был невероятен, что ещё о нём можно сказать! Он умеет творить волшебство. Когда шайба у него, всякий раз чувствуешь, что сейчас что-то произойдёт. Здорово было играть с ним и в этой серии, и на протяжении всего плей-офф. Но были и другие герои. Посмотрите, как играл сегодня Холтц (Брэйден Холтби. — Прим. «Чемпионата»), и что он вообще творил весь плей-офф. Посмотрите на Смит-Пелли — какие важные голы он забивал! На Ларса Эллера — он вообще напоминал тигра! Он был просто великолепен! Дело не во мне — этого результата заслуживала вся команда. Мне, считаю, просто посчастливилось получить этот приз», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.