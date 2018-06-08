«Барселона» поздравила Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли

Футбольный клуб «Барселона» на официальном сайте опубликовал поздравление форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который является болельщиком сине-гранатовых.

«Кэпиталз» победили «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года.

«Давние болельщики «Барселоны» знают, на что это похоже – выигрывать титул в первый раз. «Вашингтон», ведомый суперзвездой и фанатом нашего клуба Александром Овечкиным, выиграл Кубок Стэнли и прервал засуху для «Кэпиталз», — говорится в заявлении каталонского клуба.