Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Барселона» поздравила Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли

«Барселона» поздравила Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

Футбольный клуб «Барселона» на официальном сайте опубликовал поздравление форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который является болельщиком сине-гранатовых.

«Кэпиталз» победили «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года.

«Давние болельщики «Барселоны» знают, на что это похоже – выигрывать титул в первый раз. «Вашингтон», ведомый суперзвездой и фанатом нашего клуба Александром Овечкиным, выиграл Кубок Стэнли и прервал засуху для «Кэпиталз», — говорится в заявлении каталонского клуба.

Овечкин: «Барселона» — лучшая команда в мире
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент