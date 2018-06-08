Быков: радует, что у нас есть такие хоккеисты, как Овечкин, Кузнецов и Орлов

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли.

«Конечно, я следил чемпионским походом «Вашингтона» и его капитана Александра Овечкина. Тем более что для нашего легендарного спортсмена этот кубок Стэнли стал одним из первых значимых командных призов. Персональных трофеев у него в коллекции достаточно, а вот командный с клубом НХЛ – первый в карьере.

Александр Овечкин – великий хоккеист. Это безусловно. Хочу сказать в адрес Овечкина слова гордости и в целом порадоваться за то, что у нас есть такие замечательные хоккеисты, как Саша, как Женя Кузнецов, как Дима Орлов. Все они продемонстрировали великолепную игру в Кубке Стэнли, были лидерами, тащили команду за собой, это двойне приятно. Все болельщики следили за нашими ребятами, переживали за них, высказывали в их адрес слова поддержки», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.