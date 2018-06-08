«Динамо» поздравило Овечкина и его семью с победой в Кубке Стэнли

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев, главный тренер команды Владимир Воробьёв, а также голкипер Александр Ерёменко поздравили форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли.

«Я очень рад, что Александр наконец-то осуществил одно из своих самых заветных желаний и достиг одной из главных целей — завоевал Кубок Стэнли. Он великий хоккеист, прекрасный человек, для любого молодого спортсмена является образцом для подражания. И прежде всего я рад, что он коренной динамовец, окончил СДЮШОР им. А.И. Чернышёва, проходил своё становление как спортсмена в системе клуба, играл за основную команду.



В то время я работал в клубе, я видел, как он упорно тренировался и совершенствовал своё мастерство. Это был постоянный тренировочный процесс. По характеру Овечкин — боец, который зарекомендовал себя и в России, и в Национальной хоккейной лиге как человек, который не боится ничего и стремится только к победе. 13 лет за океаном он не знал такого счастья, как подержать в своих руках кубок Стэнли, и вот сейчас это произошло.



Мы все радуемся вместе с ним и надеемся, что кубок Стэнли побывает в стенах нашего клуба, чтобы на него могли посмотреть молодые хоккеисты и почувствовать, что динамовский дух приводит к таким масштабным победам. Александр Великий, поздравляем!» — сказал Шанцев.



«От всей души хочется поздравить динамовца Александра Овечкина с победой! Он долго шёл к этому трофею, мы долго этого ждали, и вот этот день настал. Саша, для нас ты — герой!



Мы видели, как ты рос и сколько сил прикладывал к достижению результата. Александр Овечкин — это отличный пример для подрастающего поколения спортсменов. С победой, Саша! Хорошего отдыха, ты его заслужил», — отметил Воробьёв.



«Хочется поздравить Сашу с этой исторической победой! Он долго к этому шёл. Я надеюсь, что в его спортивной карьере будут ещё более высокие достижения. Саня, ты молодец! Хочу пожелать тебе здоровья, успехов и спортивного долголетия!» — добавил Ерёменко.