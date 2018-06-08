Овечкин отпраздновал победу в Кубке Стэнли с диджеем Тиесто

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отпраздновал победу в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги в одном из клубов Лас-Вегаса.



Российский хоккеист провёл некоторое время за пультом диджея в компании с известным нидерландским музыкантом Тиесто. Александр принёс с собой и сам кубок Стэнли.

8 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» «Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 4:3. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.