Овечкин отпраздновал победу в Кубке Стэнли с диджеем Тиесто

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отпраздновал победу в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги в одном из клубов Лас-Вегаса.
Российский хоккеист провёл некоторое время за пультом диджея в компании с известным нидерландским музыкантом Тиесто. Александр принёс с собой и сам кубок Стэнли.
8 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» «Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 4:3. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.
«Разбил бы «Конн Смайт» пополам». История Овечкина и Кузнецова
Капитан «Вашингтона» четыре года ждал Кузнецова в НХЛ, а потом ещё столько же, чтобы выиграть кубок в одном звене.