Матч «Вегас» — «Вашингтон» побил рекорд по ТВ-рейтингам в столице США

8 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» «Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 4:3. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.



Матч имел высокий рейтинг в Вашингтоне – 25%. Также NBC зафиксировал, что доля встречи составила 45%. Это означает, что за решающим матчем наблюдала почти половина тех жителей Вашингтона, кто включил телевизор в часы игры. Это рекордный показатель за всю историю показа матчей «Кэпиталз» на канале NBC.

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