Р. Ротенберг поздравил российских игроков «Вашингтона» с победой в Кубке Стэнли

Первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг поздравил российских хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз», завоевавших Кубок Стэнли.

В составе «столичных» сразу три российских игрока впервые в карьере выиграли финал Кубка Стэнли. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин пробился в главную серию года с 13-й попытки, нападающий Евгений Кузнецов — с четвёртой, защитник Дмитрий Орлов в третий раз в карьере играл в плей-офф НХЛ.



«Поздравляю Сашу Овечкина, Женю Кузнецова и Диму Орлова с большой и долгожданной победой! Впервые кубок Стэнли поднял над головой российский капитан! Мужики просто красавцы!» — написал Ротенберг в своём профиле в социальной сети «Инстаграм».