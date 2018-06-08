«Вашингтон» ожидает не менее 100 тыс. человек на чемпионском параде

«Вашингтон Кэпиталз» ожидает не менее 100 тыс. человек на чемпионском параде, который пройдёт в столице США.

На данный момент точная дата проведения мероприятия неизвестна, ожидается, что празднование произойдёт на следующей неделе. Клуб планирует начать мероприятия ранним утром, они продлятся до 23:30 по местному времени.

По данным NBC Washington, заявка на проведение праздничного мероприятия была подана представителями «Кэпиталз» ещё до начала пятого матча с «Вегас Голден Найтс», который стал решающим в серии до четырёх побед (4-1).