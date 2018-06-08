«Куньлунь» перезаключил контракт с Кори Кейном

«Куньлунь Ред Стар» перезаключил контракт с канадским нападающим Кори Кейном, информирует официальный сайт КХЛ. Стороны подписали одностороннее соглашение на два года.

В минувшем сезоне Кейн сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата, записав в свой актив 20 (12+8) результативных баллов при показателе полезности «-11» и 66 минутах штрафного времени. В среднем Кори проводил на льду 18 минут 46 секунд.

Кейн пополнил состав «Куньлуня» летом 2017 года, до этого он выступал в АХЛ и чешской Экстралиге.