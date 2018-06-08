Яковлев: в СКА часто смеялись — мол, лучше бы не давали удалений в нашу пользу

Защитник СКА Егор Яковлев рассказал о том, как он относится к разговорам о необъективном судействе матчей петербургского клуба.

«Мы уже привыкли, что каждое удаление наших соперников рассматривается под микроскопом. Но состав питерского клуба довольно сильный. В атаке выступают быстрые и техничные ребята, которых очень непросто остановить по правилам.

К тому же чаще всего команда атаковала. И вообще, мы часто смеялись с ребятами: мол, лучше бы арбитр не давал удалений в нашу пользу. Но спорные моменты случались и в пользу наших соперников. Я серьёзно», — цитирует Яковлева официальный сайт КХЛ.