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Яковлев: в СКА часто смеялись — мол, лучше бы не давали удалений в нашу пользу

Яковлев: в СКА часто смеялись — мол, лучше бы не давали удалений в нашу пользу
Хоккей / КХЛ

Защитник СКА Егор Яковлев рассказал о том, как он относится к разговорам о необъективном судействе матчей петербургского клуба.

«Мы уже привыкли, что каждое удаление наших соперников рассматривается под микроскопом. Но состав питерского клуба довольно сильный. В атаке выступают быстрые и техничные ребята, которых очень непросто остановить по правилам.

К тому же чаще всего команда атаковала. И вообще, мы часто смеялись с ребятами: мол, лучше бы арбитр не давал удалений в нашу пользу. Но спорные моменты случались и в пользу наших соперников. Я серьёзно», — цитирует Яковлева официальный сайт КХЛ.

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