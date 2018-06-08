К. Беляев: в «Сочи» собирается серьёзная команда, она должна выходить в плей-офф

20-летний нападающий Кирилл Беляев рассказал о впечатлениях после подписания контракта с «Сочи».



«Очень рад подписать контракт с «Сочи», у меня только положительные эмоции от перехода. Во-первых, собирается серьёзная команда, которая должна выходить в плей-офф и побороться там. Во-вторых, мои родные любят этот город и с радостью будут приезжать ко мне. И жена тоже очень рада, она у меня мерзлячка. В-третьих, в Сочи прекрасный климат, и это ещё один плюс. Самая главная задача — закрепиться в составе команды и приносить пользу клубу», — приводит слова Беляева официальный сайт «Сочи».

«Сочи» пополнил 20-летний форвард Кирилл Беляев