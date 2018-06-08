В «Вегасе» рассматривают вариант подписания Никиты Гусева

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи сообщил, что недавно беседовал с нападающим СКА Никитой Гусевым о возможном продолжении карьеры в НХЛ. «Рыцари» владеют правами на российского хоккеиста.

Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Шенг Пенг. По его словам, «Вегас» хочет видеть Гусева в своих рядах, о деталях переговоров ничего неизвестно.



По итогам минувшего сезона КХЛ Гусева признали самым ценным игроком регулярного чемпионата. На счету 25-летнего форварда в 54 матчах 62 (22+40) набранных результативных балла при показателе полезности «+26» и двух минутах штрафного времени. Питерский СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18.