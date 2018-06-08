Андронов: все знают, что Овечкин долго шёл к Кубку Стэнли. Русские не сдаются!

Капитан московского ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в финале плей-офф Кубка Стэнли.

«Хочу поздравить Сашу Овечкина, Женю Кузнецова и Диму Орлова с сегодняшней победой. Парни показали настоящий характер. Как все мы знаем, Александр долго шёл к этому кубку. Тем более значимо, что он стал первым русским капитаном, поднявшим его над собой. Русские не сдаются!» — приводит слова Андронова официальный сайт ЦСКА.

«Кэпиталз» победили «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3.