Флёри: надеюсь, я закончу карьеру в «Вегасе», не хочу никуда уходить

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри сообщил, что хочет завершить карьеру в «Голден Найтс».

«Вегас» дал мне возможность продолжать делать то, что я люблю, и я не хочу никуда уходить. Надеюсь, я закончу карьеру здесь», — приводит слова Флёри The Score.

Накануне «Вегас» потерпел поражение в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-4 в серии).

Флёри сыграл в 20 матчах минувшего плей-офф. 33-летний голкипер парировал 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,24. Нынешний контракт вратаря с «Голден Найтс» действует до 1 июля 2019 года.