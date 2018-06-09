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Бобровский: поздравляю Орлова и всю русскую мафию в «Вашингтоне»

Бобровский: поздравляю Орлова и всю русскую мафию в «Вашингтоне»
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поздравил российских соотечественников, которые в составе «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу в финале Кубка Стэнли — 2018. Напомним, в составе «кэпиталз» чемпионами стали Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

«Поздравляю Орлова с победой в Кубке Стэнли и всю русскую мафию!» — написал голкипер в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно также в «инстаграме» Сергея Бобровского.

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